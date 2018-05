Verlierer des Tages Victoria Beckham: Kein Hochzeits-Lächeln

Die gegensätzliche Mimik des berühmten Paars war Gegenstand vieler Kommentare in dem Kurznachrichtendienst: "Hat Victoria Beckham bemerkt, dass sie zu einer Hochzeit und nicht zu einer Beerdigung geht", fragt ein User. An anderer Stelle hieß es: Victoria Beckham hätte ihre Einladung an jemanden weitergeben sollen, der diese Veranstaltung genießen könne. Die meisten User sind sich einig: Zumindest an diesem großen Tag hätte die 44-Jährige den Zuschauern ein Lächeln schenken können.