Verlierer des Tages Spice Girls: Kein Royal-Wedding-Auftritt

Immer wieder kamen Spekulationen auf, wonach die Spice Girls in der Original-Besetzung mit Mel B (42), Emma Bunton (42), Geri Horner (45), Victoria Beckham (44) und Mel C (44) für die dann Frischvermählten ein kleines Konzert geben könnten. Vor allem Mel B heizte die Gerüchteküche dank eines Interviews in der US-Talkshow "The Real" mächtig an. Auf einen möglichen Auftritt bei der Royal Wedding angesprochen, sagte sie nur: "Ich muss gehen. Ich werde noch gefeuert." Privat seien allerdings alle Band-Mitglieder vor Ort, wenn Harry und Meghan sich das Ja-Wort geben, heißt es weiter.