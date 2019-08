Verlierer des Tages Klumlitz: Ärger mit der Polizei?

Nachdem die Behörden die Wildbader am Eingang der Grotte in Empfang genommen und ein Protokoll verfasst haben sollen, drohe im weiteren Nachgang noch ein Bußgeld von 6.000 Euro, heißt es darin. Ob Klumlitz nicht bewusst war, dass es Touristen schon seit den 70er Jahren untersagt ist, die Blaue Grotte anzusteuern? Schwer vorstellbar, immerhin sind sie Wiederholungstäter. Schon vor knapp einem Jahr postete Klum ein Video von sich und ihrem Tom, wie sie gemeinsam in der Höhle unerlaubt baden.