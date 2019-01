Verlierer des Tages Désirée Nick: Kritik an Sarah Lombardi

Neben dem "Dschungelcamp" kommt es offenbar auch in der TV-Show "Dancing on Ice" zu Sticheleien zwischen den Kandidaten: Désirée Nick (62) lästerte in einem Interview mit Sat.1 über ihre ehemalige Kontrahentin Sarah Lombardi (26): "Ich bin erstaunt, was man auf dem Weihnachtsmarkt alles so lernen kann", sagte sie. Die 63-Jährige suggerierte, dass die ehemalige DSDS-Kandidatin schon vor der Show Eislaufen konnte: "Ich finde es schade, weil es die anderen abwertet, die vorher wirklich nie Schlittschuhe anhatten."