Verlierer des Tages Christina Aguilera mit Busenblitzer

Das war wohl keine Absicht! US-Popstar Christina Aguilera (38, "Genie in a Bottle") spielt gerade mehrere Shows in Las Vegas. Dabei passierte ihr ein kleines Missgeschick. Am Samstagabend verrutschte ihr Kleid sehr ungünstig. Für die Fans gab es so einen tiefen Einblick in ihr Dekolleté. Sogar ihre mit silbernem Band abgeklebten Brustwarzen waren zu sehen, wie das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtet. Doch die Sängerin wusste damit umzugehen.