Verlierer des Tages Aaron Carter ist wieder Single

Der Broken-Hearts-Club hat ein neues Mitglied: US-Popsänger Aaron Carter (31, "LØVË"). Wie die Klatschseite "Page Six" der "New York Post" berichtet, hat sich Carter vergangene Woche von seiner Freundin, der russischen Künstlerin Lina Valentina, getrennt. "Lina und ich haben entschieden, dass wir künftig getrennte Wege gehen wollen", sagte Carter zu "Page Six".