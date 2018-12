Verliebter Post auf Instagram Ist das der neue Freund von Sylvie Meis?

Jetzt scheint es offiziell: Sylvie Meis (40) ist offenbar wieder vergeben. Auf ihren Instagram-Account teilte sie am Donnerstagabend ein Foto von sich und ihrem womöglich neuen Freund. Eng schmiegt sie sich darauf um die Taille eines jungen Mannes und lächelt dabei verliebt in die Kamera. Das Ganze kommentierte sie noch recht wortkarg mit einem Herzchen. Bereits Ende November verriet Meis auf einer Veranstaltung der "Bild"-Zeitung, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe: "Ja, ich date."