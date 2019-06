Wer sie an diesem heißen Mittag in München erlebt, wie sie da auf hohen Hacken und im engen Blumenkleid wunderbar frisch hineinschwebt, hat das Gefühl, dieser Frau fliegt alles zu: Jessica Alba (38, "Sin City") ist ein Hollywood-Star, wunderschön, keine Frage, Millionen auf dem Konto, "Sexiest Woman in the World"-Titel in der Tasche, glücklich-skandalfrei verheiratet (seit elf Jahren), drei Kinder (11 Jahre bis 19 Monate), und so heiter weiter.