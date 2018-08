Nico Karger und Sascha Mölders fit

Und was ist mit Karger, Sascha Mölders und Wein? "Nico hat im Training einen guten Eindruck gemacht. Es war einfach, weil er zu wenig gegessen und getrunken hat. Bei ihm ist natürlich auch die Geschichte im Hintergrund, dass er schon mal am Herzen Probleme hatte – damals mit seiner Borreliose. Aber es gab jetzt keine Auffälligkeiten", so Bierofka über Karger, der somit also wohl wieder zur Verfügung stehen wird.