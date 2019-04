Verleihung am Sonntag Manuel Neuer erhält Verdienstorden des Landes NRW

Die Liste der Auszeichnungen wächst und wächst: Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Weltmeister, Welttorhüter... und bald auch Träger des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Fußballvorbild Manuel Neuer (33) wird am kommenden Sonntag in Düsseldorf geehrt, wie auf dem Landesportal "Wir in NRW" im Netz nachzulesen ist. Überreicht wird der Verdienstorden von Ministerpräsident Armin Laschet (58, CDU).