Man müsse sich nur vorstellen, sagt Bürgermeister Kuchlbauer, man wolle am Sonntag mal ausschlafen. Das gehe nicht. Dann natürlich gebe es Schutzzeiten. Aber für eine Sondergenehmigung brauche es nicht viel – und schon könne der Heli auch schon um sieben Uhr in der Früh zum Testflug abheben, so Kuchlbauer.