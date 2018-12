Thiersheim - Ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Oberfranken hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend lebensgefährlich verletzt. Der 37-Jährige war auf der Staatsstraße 2180 in Richtung Thiersheim unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.