München - Liegt es an der Corona-Krise? In München gab es heuer im März deutlich weniger Verkehrsunfälle als im März 2019. In der Landeshauptstadt krachte es nach Angaben des Statistischen Amts der Landeshauptstadt im März auf den Straßen 2.808-Mal. Im Jahr zuvor wurden im gleichen Zeitraum 3.940 Unfälle gezählt. Das entspricht einem Rückgang von 28,7 Prozent.