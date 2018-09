Demos und Stammstreckensperrung: Am Samstag wird's eng

Dazu kommt eine Demo der Verdi-Jugend unter dem Motto "Ohne Moos wohnungslos", die um 14 Uhr an der Schwanthalerstraße startet und über die Sonnenstraße, den Maximiliansplatz, die Briennerstraße, die Von-der Tann-Straße und die maximilianstraße verläuft und sich an der Kreuzung zum Thomas-Wimmer-Ring mit der ausspekuliert-Demo trifft. Vor allem der Altstadtring ist am Samstagnachmittag also fast komplett dicht.