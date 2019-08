Vorbild ist der Flughafen in Frankfurt am Main

Vorbild für Reichhart ist demnach der Airport in Frankfurt am Main, wo die Schnellzüge im Tiefbahnhof des Flughafens direkt an die Terminals angebunden sind. Bei der Münchner Flughafen Gesellschaft (FMG) rennt der Minister mit seinem Vorschlag offene Türen ein.