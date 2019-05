Während der Umlegung kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen

Von der Lindwurmstraße kann nur nach rechts in die Blumenstraße gefahren werden (von dort über die Straße "An der Hauptfeuerwache" in den Oberanger).

Vom Oberanger kommend geht es nur nach links Richtung "An der Hauptfeuerwache" (von dort über die Blumen- in die Sonnenstraße).

Die übrigen Geradeaus- und Abbiegebeziehungen bleiben erhalten, jedoch mit reduzierter Anzahl an Fahrspuren.

Die Ampelanlage ist voraussichtlich ganztags außer Betrieb.

Die Buslinie 62 wird umgeleitet und die Haltestellen St.-Jakobs-Platz, Marienhof und Viktualienmarkt nicht angefahren. Die Bushaltestelle Sendlinger Tor in Richtung Rotkreuzplatz wird zur Straße "An der Hauptfeuerwache" verlegt und der Halt Maistraße entfällt. Fahrgäste müssen mit Verspätungen auf den Linien 62 und 52 rechnen. Die Tramlinien fahren normal, Verzögerungen sind an dem Tag allerdings möglich.