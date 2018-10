Happiger Preis für Büsten sorgt für Unmut

Rentner Lothar Sieweke (63):"Mir stinkt es, dass es in der Früh nur noch 15 Büsten für 50 Euro zu erwerben gab. Diese hatten kleine Beschädigungen wie etwa ein paar Kratzer. Ich wollte eine für meine Frau Christa. Ich war als 16. dran und ging daher leer aus. Unsere gemeinsame Freundin Elke war vor mir dran und für sie transportiere ich diese Büste nun mit dem Radl – einen Karton habe ich noch dazu. Ich war bereits um 8 Uhr angestanden. Es gab dann noch weitere 25 Büsten zum Preis von 200 Euro. Das war mir jedoch zu teuer. Für 100 Euro wäre für mich noch okay gewesen. Es waren mindestens 70 Leute in der Früh angestanden. Es gingen daher einige enttäuscht leer aus."