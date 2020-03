Laura Karasek: So begann ihre Karriere

1982 wird Laura Karasek in Hamburg geboren. Nach ihrem Abitur studiert sie Rechtswissenschaft in Berlin, Paris und Frankfurt. Ab 2011 arbeitet die heute 38-Jährige in der Kanzlei Clifford Chance. Das scheint ihr allerdings nicht genug zu sein. 2012 veröffentlicht sie mit "Verspielte Jahre" ihren ersten Roman. 2019 folgen "Ja, die sind echt: Geschichten über Frauen und Männer" und "Drei Wünsche".