So wie Gabriele Konrad. Sie wohnt seit 48 Jahren direkt am Forst und kommt täglich mit ihrer Hündin Amy her. Von den Baumfällarbeiten bekommt sie viel mit. "Die fahren hier bei jedem Matschwetter mit ihren Wahnsinnsgeräten in den Wald rein", schimpft sie. "So ein Forst muss sich ja lohnen, sagen die."