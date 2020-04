Bis zur Vollversammlung im Mai sollen die Parteien alles geklärt haben

Dabei scheint es nicht in allen Punkten so harmonisch zu laufen. Ein Rathaus-Insider sagte der AZ: "Es gibt noch Knackpunkte, bei denen man noch nicht einig ist." Man sehe aber "keine unüberwindbaren Hindernisse". Plan sei, dass bis zur Vereidigung der neuen Stadträte in der Vollversammlung am 4. Mai alles steht.