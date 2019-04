Ludwigsvorstadt - Am Montagabend lernte ein 59-Jähriger aus Cloppenburg einen jüngeren Mann am Hauptbahnhof kennen. Zusammen gingen sie in ein Hotel in der Schwanthalerstraße. Als der Cloppenburger zur Toilette ging, folgte ihm der Unbekannte in den Vorraum, wo es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam.