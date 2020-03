Knutschte Pocher im Fahrstuhl?

Das Trash-TV-Sternchen erklärt den Vorfall in ihrer Insta-Story: "Ich war 18 oder 19, also in dem Alter wie Laura jetzt ist, und hab da den Pocher auf einer Veranstaltung kennengelernt." Dort soll es dann laut Yeliz zu dem Kuss gekommen sein: "Wir waren im Fahrstuhl [...] und da wollte er mich küssen. Da ist es zu einem Kuss gekommen, einem Schmatzer. [...] Wäre ich älter gewesen, wäre das etwas anderes gewesen. Aber ich war so jung und er war so alt."