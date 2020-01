Das Millionärspaar Carmen und Robert Geiss präsentiert in den sozialen Medien gerne seinen Jetset-Lebensstil. Dazu gehört aktuell auch ein Schnappschuss vom Friseurbesuch in Dubai. Aber während Carmen fast ausschließlich positives Feedback bekommt, amüsieren sich Fans und Follower über die neue Haarpracht von Robert und stellen fiese Vergleiche an.