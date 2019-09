Ohne Tracht aufs Oktoberfest?

Das geht natürlich auch und sehr gut sogar. Wer sich ältere Bilder von der Wiesn anschaut, sieht, dass die Trachtler noch vor gar nicht allzu langer Zeit deutlich in der Minderheit waren. Allen auswärtigen Besuchern sei deshalb gesagt: Es herrscht keine Trachtenpflicht auf der Wiesn! Bevor die Billigtracht vom Discounter im Einkaufskorb landet, lieber schlicht in Jeans gehen – denn die Billigtracht ist nicht nur billig, sie sieht auch so aus. Und damit stinkt man neben den meisten Einheimischen dann ziemlich ab. Rausgeschmissenes Geld.