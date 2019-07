In ihrer überarbeiteten Vorlage schlägt die Stadt keine neue Aufteilung der Prozentpunkte auf die drei Gruppen vor, sondern will lediglich die Unterpunkte innerhalb der Bereiche unterschiedlich bewerten. So will sie etwa den Werkswohnungsbau als neues Kriterium mit bis zu fünf Prozentpunkten fördern, dementsprechend aber für die Anzahl an Ausbildungsplätzen nur noch bis zu fünf statt bisher zehn Prozentpunkte vergeben.