Schwiers löste Debatte über Sterbehilfe aus

Tochter Katerina Jacob reagierte auf ihren Sterbewunsch, wollte ihrer geliebten Mutter helfen, jedoch waren ihr in Deutschland die Hände gebunden. In einem Facebook-Video bezog die 61-Jährige deutlich Stellung. So habe sie ihrer Mutter bereits vor längerer Zeit angeboten, in die Niederlande zu fahren, wo Sterbehilfe legal ist. Doch dieses Angebot soll Schwiers abgelehnt haben. "Das wollte sie nicht, sie möchte das zu Hause machen", so Jacob.