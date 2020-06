Verfassungsbeschwerde eingereicht Corona-Demo am Samstag aus Protest gegen Auflagen abgesagt

München - Eigentlich sollte am Samstagnachmittag auf der Thereseienwiese wieder gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise protestiert werden. Die Veranstalter wollten eine Versammlung mit 10.000 Teilnehmern. Das KVR war, wie bereits in den Wochen davor, nur bereit, einen Bescheid über 1.000 Teilnehmer zuzulassen. Ein Kooperationsgespräch zwischen Veranstalter und Stadt am Donnerstagabend brachte keine Einigung.