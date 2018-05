München - Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Die Richter und Schöffen der Strafkammer des Münchner Landgerichts haben über ein halbes Jahr in Sachen Siegfried M. verhandelt. Am Ende verkündete die Vorsitzende Richterin Judith Engel das Urteil gegen den ehemaligen Chef der Münchner Musikhochschule: Zwei Jahre und neun Monate Haft, weil der prominente Musikprofessor nach Überzeugung des Gerichts eine Frau in drei Fällen sexuell genötigt hat, indem er ihr an den Busen fasste (AZ berichtete). Vom Vorwurf der Vergewaltigung einer zweiten Frau im Jahre 2004 wurde der Ex-Präsident der Musikhochschule freigesprochen.