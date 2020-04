Drittliga-Fortsetzung hängt von der Politik ab

Ob es tatsächlich zu einer Saison-Fortsetzung in der 3. Liga kommt, hängt nun von der Politik und den Gesundheitsbehörden ab. "Bei aller gesellschaftspolitischer Relevanz sollte es uns, wie allen Menschen in vielen anderen Berufszweigen auch, daher zukünftig unter strengsten Hygieneauflagen bei Zustimmung der Politik und Behörden erlaubt sein, unserem Beruf nachzugehen", so Gorenzel.