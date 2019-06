Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass der neue Titel seine Pläne verändert. Gleiches gilt für eine mögliche Anfrage des FC Bayern. "Ich mag den Franz – und er mag mich. Aber ich habe einen langfristigen Vertrag in Liverpool", sagte Klopp in Bezug auf den Beckenbauer-Wunsch in der "Bild". Es freue ihn natürlich, "wenn der Franz so etwas sagt", so der Liverpool-Coach. "Das ist mir viel lieber, als würde er sagen und denken, der Klopp kann nichts. Allerdings haben sowohl Bayern als auch Borussia Dortmund sehr gute Trainer. Und was in fünf Jahren oder später sein könnte, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann ganz andere Trainer, die infrage kommen."

Ein Angebot des DFB könnte den Coach schon eher ins Wanken bringen. "Sollte ich irgendwann einmal gefragt werden, und ich wäre verfügbar, dann würde ich darüber nachdenken", sagte Klopp im Sommer. Die "Reds" werden alles dafür tun, dass er nicht in Versuchung kommt.

