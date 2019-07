Freibad-Ranking: Naturbad Maria Einsiedel auf Platz 3

Am besten schnitt im Freistaat das Naturbad Maria Einsiedel in München ab (mit 4,6 von 5 Sternen), das bedeutet im bundesweiten Ranking Platz 3. Deutschlandweit wurde für das Ranking von "Testberichte.de" gefragt, in welches Freibad die Deutschen besonders gerne gehen.