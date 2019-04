Tiere leiden unter Dauerbeleuchtung

Zudem leiden Tiere, insbesondere Insekten. Durch das ständige Licht verlieren sie die Orientierung und nachtaktive Tiere werden in ihrer natürlichen Umgebung gestört. Insekten verenden oft an den künstlichen Lichtquellen. Zudem sind vor allem in Städten oft weniger Sterne zu sehen.

Gegen das Problem der Lichtverschmutzung engagiert sich zum Beispiel das Biosphärenreservat Rhön im Drei-Länder-Eck zwischen Bayern, Hessen und Thüringen, das als sogenannter Sternenpark anerkannt ist. Hier kann man ungehindert die Sterne beobachten und Tiere finden einen artgerechten Lebensraum. Dieser Einsatz scheint nun auch zur Staatsregierung durchzudringen.