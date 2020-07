Das Schlauchboot-Verbot für die Isar war am 4. Juli verhängt worden, nachdem in den Tagen zuvor teils starke Regenfälle für starke Strömungen gesorgt hatten. Trotz der Warnungen von Feuerwehr und Wasserwacht hatte das gute Wetter zahlreiche Bootsfahrer angelockt, mehr als ein Dutzend davon gerieten in Gefahr und mussten gerettet werden.