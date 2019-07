Kronawitter findet MVG-Reaktion "schlicht frustrierend"

Mit stoischer Verweigerungshaltung nimmt die MVG weiterhin billigend in Kauf, dass Kunden spätabends 16 bis 19 Minuten auf ihren Anschlussbus warten müssen", schimpft Georg Kronawitter (CSU), der Inklusionsbeauftragte des BA. Bei der S-Bahn das Gleiche: "Kaum verlassen die Fahrgäste den abendlichen S-Bahnzug, schon setzt sich der 193er gen Osten in Bewegung. In 20 Minuten geht ja der nächste."