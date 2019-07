Wer seine Tanzkenntnisse noch ein bisschen auffrischen möchte, hat am Donnerstag, 18. Juli die letzte die Möglichkeit dazu. Das Hofbräuhaus am Platzl bietet noch zwei kostenlose Tanzkurse ohne Voranmeldung an. Der erste Kurs dauert von 19.30 bis 21 Uhr und der zweite – speziell für junge Leute – von 21 bis 22.30 Uhr.

5. Darf’s ein bisserl Kocherlball-Geschichte sein?

Wer statt zum Tanz lieber etwas zum Tischgespräch beitragen will, merke sich: Die Geschichte des Kocherlballs geht zurück ins 19. Jahrhundert. Ab 1880 herum trafen sich - jeden Sonntag! - bis zu 5000 Hausbedienstete von 5 bis 8 Uhr am Chinesischen Turm zum Feiern und Tanzen. Danach mussten die Köche und Köchinnen (Kocherl!), Dienstmädchen, Laufburschen und Mägde wieder ihren Dienst bei ihren Herren antreten. Meist mit einem etwas schweren Kopf, wie man sich vorstellen kann. 1904 wurde das fideleTreiben "aus Mangel an Sittlichkeit" von der Obrigkeit verboten - und erst 1989 zum 200. Geburtstag des Englischen Gartens, wiederbelebt.

Video: So war's letztes Jahr auf dem Kocherlball