Christine Neubauer: Schon wieder eine neue Frisur

Bei der Schauspielerin ist frisuren-technisch in letzter Zeit einiges geboten. Im Mai präsentierte sich Christine Neubauer in der "Gala" mit blonden Extensions und Pony - und die Fans staunten nicht schlecht. Vor wenigen Tagen war die Schauspielerin bei der Eröffnung des Opatija Easy in München etwas schüchtern unterwegs und versteckte ihr erblondetes Haupt unter einem Hut. Es wurde bereits über eine Kurzhaarfrisur bei der 57-Jährigen spekuliert.