Venedig, Florenz, Bracciano Heidi Klum & Co.: Star-Hochzeiten in Italien

Romantische Prachtbauten, sonniges Wetter, duftende Zypressen: Nicht ohne Grund ist Italien das beliebteste Hochzeitsland der Welt. Rund 8000 ausländische Paare geben sich hier jährlich das Ja-Wort. Aber auch unzählige Stars wählten das Mittelmeer-Land für ihre Choreographie des Glücks. Heidi Klum (46, "Germany's Next Topmodel") und "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz (29, "Durch den Monsun") turteln mit ihrer Hochzeit, die am kommenden Wochenende auf einer Yacht vor Capri stattfinden soll, also in berühmter Gesellschaft. Hier eine Auswahl.