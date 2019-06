Niemeyer ist froh über Engagement des FC Bayern

Als Kleinstadtklub, als Außenseiter mit niedrigem Etat, sind Sie so etwas wie der Gegenentwurf zum FC Bayern. Wie finden Sie die Bayern?

Prinzipiell sehr gut, nicht nur im Basketball, sondern auch im Fußball. Als ich beim Champions-League-Finale 2001 in Mailand war, habe ich mich als eingefleischter Werder-Bremen-Fan dabei erwischt, wie ich für die Bayern geschrien habe. Grundsätzlich habe ich großen Respekt vor dieser Organisation, wie zielführend man an alle Dinge herangeht. Und für uns Basketballer finde ich es toll, dass sich der FC Bayern in unserem Sport engagiert. Das hilft uns dabei, mehr Bekanntheitsgrad zu erlangen und den Sport nach vorne zu bringen. Da bin ich vor allem Uli Hoeneß sehr dankbar, dass er sich so einbringt.

Gerüchten zufolge steht Ihr Spielmacher T.J. Bray beim FC Bayern hoch im Kurs. Können Sie das bestätigen?

Davon haben wir keine Kenntnis. Wir wissen, dass einige Klubs aus der Euroleague an ihm dran sind. Ich würde mich sehr freuen für ihn, wenn er zum FC Bayern geht. Er hat sich hier in Vechta toll präsentiert und man kann es ihm nicht verdenken, wenn er diese Chance ergreifen würde. Er ist ein klasse Typ. Dass man einen Bray oder Austin Hollins nicht in Vechta halten kann, wird wohl jeder verstehen.

