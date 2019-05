Heuer also darf noch einmal am Vater-Rhein-Brunnen gefeiert (oder wohl eher gemütlich geratscht, getrunken und sich getroffen) werden: Der Kulturstrand öffnet an diesem Freitag (10. Mai) um 12 Uhr – offen hat er bis kurz vor Mitternacht, wie die Urbanauten mitgeteilt haben.