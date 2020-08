TSV 1860: Wie viel kosten die Dauerkarten für die Saison 2020/21?

Preislich gibt es im Vergleich zur Vorsaison keine Unterschiede: Eine Dauerkarte für einen Sitzplatz auf der Haupttribüne kostet weiterhin 550 Euro, für einen Sitzplatz in der Stehhalle 460 Euro (Reihe eins bis fünf 419 Euro) und für einen Stehplatz 245 Euro. Für sämtliche Kategorien gibt es auch in diesem Jahr ermäßigte Preise, nähere Infos dazu finden Sie hier.

Dauerkarten beim TSV 1860: Warum gibt es zwei Varianten?

Hintergrund der Zwei-Varianten-Lösung ist die noch immer unklare Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundene Ungewissheit der Klubs, wann sie wieder mit Zuschauereinnahmen rechnen können. Zum Ende der abgelaufenen Saison entgingen den Löwen die Einnahmen von sechs Heimspielen, was durch die Geisterticket-Aktion "Macht das Sechzger voll" zumindest teilweise kompensiert wurde.

Wann wieder Fans ins Grünwalder Stadion dürfen, ist derweil noch völlig unklar. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich am Wochenende in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" wenig hoffnungsvoll gezeigt, was eine Rückkehr der Anhänger zum Saisonstart angeht. "Ich bezweifle, dass wir im August weitere Lockerungen beschließen können. Daher bin ich auch als Fußballfan sehr skeptisch zum Start der Bundesliga. Geisterspiele ja, aber Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich für sehr schwer vorstellbar", erklärte Söder.

Lesen Sie auch: Einen zweiten Fall Niemann darf es nicht geben