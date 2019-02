München - "Die Münchner sind im Prinzip selbst wie Dackel: treu, aber nicht erziehbar." So fasst Helmut Bauer die Beziehung der Stadt zu ihrem liebsten Hund zusammen. Vielleicht hätte sich der Mephisto in Goethes Faust also doch eher in Dackelgestalt ins Studienzimmer begeben sollen, wo er dort doch verkündete: "Ich bin der Geist, der stets verneint."