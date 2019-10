US-Medien spekulieren Ändert Heidi Klum ihren Namen in Kaulitz?

Heißt Heidi Klum (46) bald offiziell Kaulitz? US-Medien spekulieren nach der Hochzeit mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (30) über eine Namensänderung. Wie "The Blast" in Erfahrung gebracht haben will, soll die 46-Jährige angeblich beantragt haben, ihren Nachnamen zu ändern. Aus den Unterlagen, aus denen dies dem Bericht zufolge hervorgeht, sei aber nicht zu erkennen, welchen Namen sie zukünftig tragen möchte - als Grund für die Änderung nennt sie aber offenbar "Heirat". Es wäre nicht das erste Mal, dass sie ihren Namen ändert.