Der 34-Jährige hatte im vergangenen Jahr seine Ex-Frau (24) in der TU abgefangen und zur Rede gestellt. Dabei hielt er der Studentin eine Tüte mit schwarzer Flüssigkeit entgegen und behauptete, das sei Säure. In Wirklichkeit war es Cola. Drei Stunden hielt er sie so in Schach und redete auf sie ein, zu ihm zurückzukehren.