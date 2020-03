Ursprünglich für 13. Juni geplant Trooping the Colour: Geburtstagsparade der Queen wegen Corona abgesagt

Coronavirus bei den Royals

Aktuell befindet sich die Monarchin gemeinsam mit Prinz Philip (98) auf Schloss Windsor, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Die 93-Jährige sei derzeit "bei guter Gesundheit", wie der Palast am Freitag in einem Statement bekannt gab. Ihr Sohn Charles (71) ist bereits an Covid-19 erkrankt. Neben leichten Symptomen gehe es ihm aber soweit gut, wie ein Sprecher bestätigte. Er und Camilla (72) hatten sich nach Absprache mit der Regierung und Ärzten in Schottland auf Schloss Balmoral in Quarantäne begeben.