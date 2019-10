U-Bahn springt aus Gleis

Wie MVG-Sprecher Matthias Korte am Dienstagabend mitteilte, kam es gegen 17.30 Uhr in der Wendeanlage am Sendlinger Tor zum Unfall: Die U-Bahn fuhr gegen den Prellbock am Ende des Wendegleises, entgleiste dadurch und blockierte die Gleise. Fahrgäste waren nicht in dem Zug, es handelte sich um eine Leerfahrt. Unklar sei noch immer, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen die Ursache war. Der Fahrer wurde nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.