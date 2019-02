Die Gleise wurden gesperrt – weit kam die Frau nicht

Die Beamten wurden gegen 9.10 von einem Fahrdienstleiter über den Vorfall informiert – die Frau hatte sich demnach am Ostbahnhof zunächst in den Gleisbereich begeben und war anschließend weiter in den S-Bahntunnel der Stammstrecke in Richtung Rosenheimer Platz gelaufen.