Urlaub mit Mama, Game of Games, ... TV-Tipps am Freitag

In "Urlaub mit Mama" (Das Erste) geht ein Mutter-Tochter-Gespann auf einen Roadtrip über den Brenner. Bei Bülent Ceylans "Game of Games" (Sat.1) spielen die Kandidaten um 50.000 Euro und in "Man of Steel" (ProSieben) verteidigt Superman die Erde gegen eine außerirdische Flotte.