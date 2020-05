München/Berlin - Die Berliner CDU hat in München für Reisen in die deutsche Hauptstadt geworben. Eine Delegation mit dem Landesvorsitzenden Kai Wegner und Generalsekretär Stefan Evers wies am Donnerstag in der Münchener Innenstadt am Siegestor und vor der Bayerischen Staatskanzlei auf die touristischen Vorzüge Berlins hin.