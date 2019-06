Siegfried Fischbacher: "Es war verdammt knapp"

Das Paar, das nach wie vor in Las Vegas wohnt, war gerade in Siegfrieds bayerischer Heimat. Roy machte hier Anfang Mai eine Stammzellentherapie mit Eigenblut. Wenige Tage später musste auch Siegfried in eine Klinik und sich wegen des Verdachts auf einen Herzinfarkt einer OP unterziehen.