Zuerst zwei schlechte Nachrichten: Im Herbst läuft der M3 der aktuellen 3er-Baureihe aus, schuld daran sind die Abgasgesetze. Und: Das auf rund 1.200 Exemplare weltweit limitierte Sondermodell ist in Europa schon fast ausverkauft, so M GmbH-Chef Frank van Meel. Wer unbedingt noch einen haben will, muss sich also beeilen - und er sollte 113.900 Euro auf der hohen Kante haben. Van Meel spricht im Zusammenhang mit seinem jüngsten Baby von einem stark Rennsport-orientierten Modell, einer Limousine mit Supersportler-Genen.